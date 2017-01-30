الجيش السوري يحبط عملية تسلل.. أين؟

استهدف سلاح الجو الحربي بعدة ضربات مواقع “جبهة النصرة” في الرستن بريف حمص الشمالي، ومواقع أخرى للنصرة في بلدة حصرايا بريف حماة الشمالي.

وفي سياق آخر أعلنت مصادر عسكرية عن انتهاء عملية نقل المسلحين وذويهم من قرى وادي بردى في ريف دمشق باتجاه إدلب فجر اليوم.

وإلى الغوطة الشرقية حيث رصد الجيش السوري محاولة تسلل لمجموعة مسلحة من جبهة النصرة على نقاطه في محيط بلدة النشابية واستهدفها بالرشاشات الثقيلة والمدفعية.

وبعد إحباط عملية التسلل قام الجيش السوري باستهداف المحاور التي حاول مسلحي “جبهة النصرة” التسلل منها لنقاطه بصواريخ ارض- ارض قصيرة المدى.

أما في دير الزور فقد وجهت الطائرات الاستراتيجية الروسية عدة ضربات لمواقع وتحركات إرهابيي داعش في حيي العمال والموظفين في مدينة دير الزور وفي منطقة المقابر على المحور الجنوبي للمدينة وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وقبل ذلك قتل 4 مسلحين من تنظيم داعش إثر الإشتباكات مع الجيش السوري في دير الزور.

وعلى صعيد آخر أعلنت “قوات أحمد العبدو – الجيش الحر” أنها أفشلت هجوماً شنه مسلحو تنظيم داعش على مواقعها في نقاط البرج في الجبل الشرقي بالقلمون الشرقي في ريف دمشق، ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين من التنظيم وإصابة 6 آخرين، إضافة إلى مسلحين اثنين من “قوات أحمد العبدو”.

كما أفاد “المرصد المعارض” عن مقتل مسؤول “مكتب الزكاة” لدى تنظيم داعش إثر استهداف الطيران الحربي بلدة “الخريطة” في ريف دير الزور الغربي.

وختاماً أعلن الجيش التركي في بيان له مقتل 20 مسلحاً من تنظيم داعش واستهداف 184 موقعاً لتنظيم في إطار عملية “درع الفرات” شمالي سوريا.

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