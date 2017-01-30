عون يكشف: هذ حصيلة زياراتي الخارجية

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله وفد بلدية الميناء برئاسة عبدالقادر علم الدين اهتمامه بطرابلس والميناء على حد سواء مثل اهتمامه ببقية المناطق، معتبرا أن الإنماء المتوازن سيتم تنفيذه كما التزم بخطاب القسم، مبيناً أن الموسم السياحي سيكون واعداً وأن حصيلة زياراته الخارجية تبشر بقدوم الخليجيين للسياحة في لبنان.

كما أكد عون خلال استقباله الهيئة التنفيذية للمدارس الكاثوليكية في لبنان على مبدأ حرية التعليم، داعيا إلى أن يكون هناك لفتة من المدارس إلى الأوضاع الاجتماعية لأهالي الطلاب بالتزامن مع مطالب الهيئة.

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