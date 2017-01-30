ميقاتي: شرطان أساسيان‬‎ لنجاح قانون الانتخاب

أكد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أن “ما رشح خلال الأيام القليلة الماضية عن المناقشات الجارية لإعداد قانون جديد للانتخاب لا يعكس طموحات اللبنانيين بقانون عصري، بل هو محاولة جديدة لتفصيل قانون الانتخاب على قياس الأشخاص والتحالفات واختزال أصوات الناخبين، كما أنه يقدم نموجا انتخابيا يحمل الكثير من سيئات ” قانون الستين” الذي نطالب بتغييره”.

وأوضح أن “الشرطين الأساسيين لنجاح قانون الانتخاب العتيد هما وحدة المعايير في كل المناطق وتأمين صحة التمثيل لأوسع شريحة من المواطنين، بينما ما يجري تداوله يعني عمليا الكيل بمكيالين وتطبيق نظرية “ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم”، من خلال اعتماد النظام الأكثري في بعض المناطق حيث التحالفات السياسية الطائفية تختزل أغلبية المقاعد، فيما يفرض على المناطق الاخرى لا سيما المدن الكبرى نظاما نسبيا بهدف نيل بعض المشاركين في إعداد هذا المشروع الهجين مكاسب إضافية على حساب تمثيل فئات عدة لها حضورها ووزنها”.

ورأى أن “لا خروج من النقاشات العقيمة حول قانون الانتخابات إلا بحل من إثنين، إما العودة إلى مشروع القانون الذي أقرته حكومتنا السابقة والذي يعتمد النسبية الكاملة على ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وحظي بموافقة المشاركين في الحكومة وفي طليعتهم التيار الوطني الحر، وأما العودة إلى طرح ما ورد في اتفاق الطائف حول إجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل الطوائف وفق روحية ما يسمى “قانون اللقاء الأرثوذكسي”.

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