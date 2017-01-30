رحمة: ريفي اعتاد أن يركب الموجات الشعبوية

قال عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب أميل رحمة “إننا لم نفاجأ بتصريح الوزير السابق أشرف ريفي بالأمس والذي تناول فيه مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قانون الإنتخاب وهو الذي اعتاد أن يركب الموجات الشعبوية وإتقان فن التحريض المذهبي والطائفي وفي يقينه أن هذا السلوك يبني له شعبية في أوساطه، مضيفا: “وقد لمسنا سابقاً الهفوات التي ارتكبها من موقع مسؤولياته للتغطية على الإرهابيين بإبتداع ذرائع لا تركب على قوس قزح من أجل أن يحصد تصفيقاً من هنا أو هناك، وحاله كحال فقاعات الصابون التي سرعان ما تجف عندما تتعرض لشمس الحقيقة”.

وشدد على أن الرئيس عون، من موقعه كحامٍ للدستور ومؤتمن عليه، يمتشق سيف التحذير في وجه العابثين الذين يريدون للبنان أن يرسف في قيود قانون بات من الملح تجاوزه لمصلحة التمثيل الصحيح لا بل لمصلحة مستقبل لبنان واللبنانيين.

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