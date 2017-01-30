أسماء ممنوعة في روسيا.. تعرف إليها

اقترح عدد من نواب مجلس الدوما الروسي مشروع قرار يحظر على الآباء تسمية أطفالهم بأسماء “سخيفة وبذيئة”.

وجاء في نص القرار المقترح الذي نشرته صحيفة إزفستيا الروسية “يجب منع الآباء من تسمية أبنائهم بأسماء “غريبة وسخيفة”، فكلمات الاسم يجب ألا تحتوي على حروف ورموز أو أرقام واختصارات كتابية قد تعطي الاسم طابعا “سخيفا أو بذيئا”.

ولفت النواب إلى انتشار ظاهرة غريبة في المجتمع الروسي في الفترة الأخيرة، حيث لجأ بعض الآباء إلى تسمية أطفالهم بأسماء غريبة قد تسبب لهم الحرج في المستقبل.

وفي حديث عن الأسماء الغريبة قال أحد المسؤولين العاملين في دائرة النفوس بموسكو “صادفتنا إحدى الحالات الغريبة حين أطلق أبوان على ابنهما اسما مركباً من حروف وأرقام (ff 260602) وهو اختصار لـ(فومين فرولوف المولود في الـ26 من حزيران سنة 2002)، إذ يعاني الطفل من مشكلة حقيقية الآن، فاسمه يرفض في جميع الوثائق والأوراق الرسمية التي يقدمها لأي دائرة أو مؤسسة أو بنك”.

وفي حال مصادقة مجلس الدوما على مشروع القرار الجديد، فمن المنتظر أن تقدم لوائح إضافية بعدد من الأسماء التي سيتم حظرها ليتم تبنيها بشكل رسمي في قانون الحظر.

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