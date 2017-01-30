موغيريني ضد ترامب!

شددت المفوضة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على أن الاتحاد سيواصل دعم واستقبال الفارين من الحروب.

وذكرت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية أن موغيريني نشرت في مدونتها على شبكة الإنترنت تعليقا تحدثت فيه عن أزمة اللاجئين، خاصة السوريين، عقب زيارتها لبنان الأسبوع الماضي.

وقالت المسؤولة الأوروبية في تعليقها :”موقفنا لن يتغير، فنحن سنستمر في الترحيب باللاجئين والتعاون مع دول المنطقة والعالم للتضامن معهم”، مشددة على أن المواقف التي يتبناها الاتحاد ويعمل على إعلائها، تعبر عن تاريخه وهويته والتزامه.

وأوضحت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي “سيستمر أيضا في الاحتفال بكل جدار يهدم وبكل جسر يبنى”، في إشارة واضحة إلى سياسات ترامب وقراراته الأخيرة.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر مقربة من المسؤولة الأوروبية الرفيعة، أن موغيريني أكدت أن هذه المواقف، بالإضافة إلى أنها تعبر عن رأي كاتبها، فهي بمثابة رسائل أوروبية واضحة يتعين تأكيدها من جديد في ضوء المواقف والقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكّرت الوكالة بأن ترامب “أقر بناء جدار عازل لفصل بلاده عن المكسيك، لمنع الهجرة غير الشرعية القادمة من هناك، ووقع كذلك مرسوماً يقضى بمنع دخول اللاجئين القادمين من سبع دول شرق أوسطية وإسلامية”.

ومن جهة أخرى، لفتت “آكي” إلى أن موغيريني لم تتطرق طبعا إلى “التشرذم والخلاف الحاد بين الدول الأوروبية بشأن استقبال اللاجئين وتقاسم عبئهم، والصعوبات التي تواجهها الدول في تعزيز قيم العيش المشترك”.

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