بري استقبل ريتشارد وليند

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، وفد “اللقاء الديموقراطي” الذي ضم الوزير مروان حماده والنائب غازي العريضي وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، وحضر اللقاء الوزير علي حسن خليل. وتركز البحث على المستجدات في شأن النقاش الدائر حول قانون الانتخاب.

واستقبل أيضا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ونائبه الوزير السابق سليم الصايغ، وجرى عرض قانون الانتخاب والوضع العام.

وكان استقبل ظهرا السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد وعرض معها الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

كذلك استقبل سفيرة نروج لين ليند، وتناول معها العلاقات الثنائية.

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