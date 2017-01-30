مخزومي: الفصل بين الإرهاب والإسلام بات ضرورة

شجب رئيس حزب “الحوار الوطني” فؤاد مخزومي في بين اليوم اليوم، “الاعتداء الإجرامي الذي إستهدف المركز الثقافي الإسلامي في مقاطعة كيبيك الكندية. وأكد ثقته بأن “كندا تواجه التمييز كما تواجه الإرهاب”، داعيا إلى “تضامن الدول والشعوب وعدم ترك الساحة ليملأها التطرف والإرهاب”.

وإعتبر أن “الفصل بين الإرهاب والإسلام بات ضرورة ملحة لسحب البساط من تحت أقدام المتطرفين والإرهابيين”، مشددا على “ضرورة العمل من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان، ووضع حد للعنف وإرساء السلام الذي يخدم الإنسانية جمعاء”.

وكان مخزومي أبرق إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو، ورئيس مجلس الشيوخ جورج فيوري، وسفيرة كندا في لبنان ميشال كاميرون، مستننكرا الجريمة الإرهابية ومعزيا بالضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.