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الدفاع الروسية : مقاتلات من طراز /سو-30 إس إم/ و /سو-35 إس/ المرابطة في مطار حميميم نفذت التغطية الجوية للقاذفات الروسية
30 يناير, 2017
- 5:04 مساءً
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30 يناير, 2017
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