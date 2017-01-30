بوتين مصدوم من الهجوم على مسجد كيبك

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في ضحايا الهجوم على المركز الإسلامي بمدينة كيبيك الكندية.

وجاء في برقية التعزية، التي نشرها موقع الكرملين الإلكتروني، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، أن قتل المصلين في المسجد مثير للصدمة نظرا لوحشية هذه الجريمة ووقاحتها.

وطلب بوتين من ترودو نقل عبارات التعاطف والدعم إلى ذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان مسلحان اثنان قد أطلقا النار على المصلين في المركز الإسلامي بمدينة كيبيك مساء الأحد. وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

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