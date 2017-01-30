بدء ضخ المياه لاحياء دمشق من نبع عين الفيجة بعد قطع المسلحين لها

ويجري العمل على إصلاح كامل المضخات وبعض التجهيزات داخل المنشأة، وذلك بعد ساعات من دخول ورش الصيانة إليها.

وكانت ورش الصيانة قد تمكنت من الدخول إلى منشاة عين الفيجة بعد تطبيق لبنود اتفاق بين الحكومة السورية و وفود المصالحة عن المسلحين , وتم رفع العلم السوري على المنشأة وسبقها رفع العلم في قرى كفر زيت ودير مقرن و دير قانون وبرهليا وتم تطبيق المصالحة في 10 قرى من بلدات الوادي و تسوية اوضاع اكثر من 1200 شخص بينهم مسلحون بحسب ما افاد به محافظ ريف دمشق.

وسبق ذلك سيطرة الجيش السوري على بلدة بسيمة الاستراتيجية بعد معارك عنيفة مع المجموعات الارهابية بزعامة جبهة النصرة.

ويذكر ان الجماعات الارهابية كانت قد قطعت المياه عن العاصمة دمشق منذ شهر كامل اثر تعثر تطبيق اتفاق و مصالحة مع مسلحي المنطقة , ما دفع الجيش السوري للقيام بعمل عسكري لاستعادة بلدات وادي بردى عسكريا ومن ضمنها عين الفيجة والتي كان مسلحوها يتحكمون بمياه العاصمة دمشق .