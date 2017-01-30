الخارجية دانت محاولة اغتيال المسؤول الأمني بسفارة فلسطين

دانت وزارة الخارجية والمغتربين “محاولة الاغتيال التي تعرض لها المسؤول الامني في سفارة دولة فلسطين العميد اسماعيل شروف، في مدينة صيدا”، معربة عن رفضها المطلق لـ”إستهداف الدبلوماسيين والمسؤولين في البعثات الاجنبية المعتمدة في لبنان”.

وأكدت حرصها وحرص القوى الامنية اللبنانية على حمايتهم ومنع تعرضهم لأي أذى أو إعتداء.

وشدد الوزراة في بيان على رفضها “إستعمال الاراضي اللبنانية ساحة لتصفية الحسابات”، مؤكدة “ضرورة التطبيق الصارم لقرارات الحكومات اللبنانية المتعاقبة والقاضية بضبط ونزع السلاح غير الشرعي والمتفلت داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها، حماية ً لأمن لبنان ولاستقرار المخيمات”.