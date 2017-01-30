ممثل المشنوق ونواب عزوا بالشيخ أسد عاصي

تقبل أركان الطائفة العلوية التعازي بوفاة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي، في قاعة العباس في جبل محسن.

ومن المعزين ممثل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا مترئسا وفدا من ضباط قوى الأمن الداخلي، عضو كتلة “المستقبل” النائب خضر حبيب الذي قدم واجب العزاء باسمه وباسم الكتلة رافقه وفد كبير من عكار ضم مشايخ من الطائفة وفاعليات المنطقة، ممثل رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية الوزير السابق يوسف سعادة، الوزيران السابقان رشيد درباس وسامي منقارة، وفد من منطقة الشمال العسكرية برئاسة العميد مروان حلاوة ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، ممثلون عن مختلف الاجهزة الامنية، رؤساء بلديات وشخصيات ووفود شمالية ومناطقية.

ويستمر تقبل التعازي للرجال اليوم وغدا، الثاني والثالث، من العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، ومن الرابعة عصرا حتى السابعة مساء، في جبل محسن قاعة عباس – جانب ثكنة بهجت غانم.

وللنساء اليوم وغدا، من العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، ومن الرابعة عصرا حتى السابعة مساء في جبل محسن – القاعة الإجتماعية، وبقية أيام الأسبوع في منزل الفقيد في حي المهاجرين.