مسؤول أوروبي: ترامب ثالث تهديد للاتحاد

اعتبر أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وكبير مفاوضيه لخروج بريطانيا من التكتل، غاي فيرهوفشتات، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزء من “هجوم ثلاثي المحاور” على الاتحاد.

وأضاف في كلمة ألقاها، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، أمام معهد تشاتام هاوس في لندن، “عدت لتوي من الولايات المتحدة، ورأيي أن هناك جبهة ثالثة تقوض الاتحاد الأوروبي… وهي دونالد ترامب”.

ونقلت رويترز عن فيرهوفشتات قوله إن التهديدين الآخرين اللذين يسعيان لتقويض الاتحاد الأوروبي، بحسب رأيه، هما “الإسلاميون المتشددون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وتأتي تصريحات فيرهوفشتات في أعقاب قرار لترامب بمنع دخول مواطني 7 دول، هي العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال وإيران، إلى الولايات المتحدة. وأوضحت الإدارة الأمريكية في وقت لاحق أن القرار يسري لمدة 90 يوما، إلى حين تنتهي السلطات الأمريكية من إقرار حزمة من الإجراءات الأمنية المتعلقة بمواطني تلك الدول.

وأعربت عدة دول ومنظمات عن رفضها للقرار، حيث استدعت الخارجية السودانية، أمس، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالخرطوم لإبلاغه اعتراضها على القرار، وأعرب العراق واليمن عن استيائهما من القرار، مطالبين واشنطن بمراجعته، كما رفضته كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة “أطباء بلا حدود”، التي اعتبرت القرار إمعانا في التهديدات التي تواجه المواطنين السوريين.

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