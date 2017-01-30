متعاقدو المهني: اضراب الجمعة لتثبيت حقوقنا

جددت لجنة التنسيق للاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني دعوتها الى الاضراب العام الجمعة في 3 شباط المقبل والاعتصام امام وزارة التربية ابتداء من التاسعة صباحا. وقالت في بيان: “الاضراب ليس ضد احد وهو لتثبيت حقوقنا المشروعة في التثبيت في ملاك وزارة التربية والتعليم المهني. واننا ندعو كل الاساتذة المتعاقدين في كافة معاهد لبنان، وندعو ايضا الطلاب الى عدم الذهاب الى معاهدهم والنزول معنا الى الاعتصام وان يلتزموا التزاما كاملا بهذا الاضراب العام لكي يعلم كل المسؤولين والقيمين ان المتعاقدين هم اساس التعليم المهني ولكي نقف وقفة عز في وجه المجزرة بحقنا كلنا”.

وطالبت اللجنة “رئيس الجمهورية والمعنيين وكل الشرائح ورابطة التعليم المهني للاساتذة الملاك والاتحاد العمالي العام ووزارة العمل ووزير التربية مروان حماده وكل الاحزاب الفاعلة في المجلس النيابي والحكومة، العمل موحدين لانصافنا واعطائنا كامل حقوقنا المشروعة”.

ونبهت الى “بيانات يتم تداولها عن تغيير موعد الاعتصام”، داعية الاساتذة الى “عدم الاخذ بأي بيان غير صادر عن اللجنة وموزع شخصيا من رئيسها وليد نمير او بعض الزملاء المعروفين في اللجنة”.

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