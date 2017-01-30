شباب الشيوعي يرفضون ملاحقه الناشطين

أكد قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني في بيان، أنه “يتابع باهتمام بالغ تطورات الملاحقات بحق الشباب الحر ممن شاركوا في الحراك الشعبي، وآخرها جلسة المحاكمة اليوم بحق 14 منهم أمام المحكمة العسكرية”، مؤكدا أنه “من غير المقبول أن تستمر الملاحقات بحق الناشطين وتبقى سيفا مسلطا على حقهم في الحياة”.

وأشار إلى أن “حق التعبير عن الرأي بكل الوسائل يصبح واجبا على كل من يدرك حجم الجريمة المرتكبة بحق مجتمعه ووطنه، وهو بذلك يتخطى منزلة القوانين الدولية وسواها الراعية لهذا الحق الإنساني”.

وعاهد “الأصدقاء والرفاق تكثيف العمل معهم ومع الهيئات الشبابية المعنية على حماية الناشطين من أي ظلم، ونؤكد أننا سنكون في موقعنا الطبيعي في مقدمة المدافعين عن كل من يتعرض للقمع”.

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