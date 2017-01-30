ايران تندد بالهجوم الارهابي على مركز اسلامي في مقاطعة كبك الكندية

واكد قاسمي ان هذا الهجوم يجسد عملا اجراميا وغير انساني؛ معلنا تضامنه مع ذوي الضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث الارهابي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، “مع الاسف الشديد يظهر الحادث الارهابي الذي استهدف المركز الاسلامي في مقاطعة كبك ان الارهاب لن يقتصر على منطقة محددة او عدد من البلدان وانما هناك احتمال بان تتعرض كافة دول العالم للممارسات والانشطة الاجرامية للجماعات الارهابية والمتطرفة”.

وشدد قاسمي على ضرورة الارادة والعزيمة الدولية الحقيقية من اجل التصدي لنشر وتوسع الافكار المتطرفة، داعيا الى تكاتف جميع بلدان العالم لمكافحة الارهاب والتطرف.