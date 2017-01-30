التشادي موسى فكي يخلف زوما على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي

فاز وزير خارجية تشاد موسى فكي، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، خلال القمة الـ28 للاتحاد الأفريقي، المنعقدة بأديس أبابا، برئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وحل الدبلوماسي التشادي مكان الجنوب إفريقية نكوسازانا دلاميني زوما، ويعد التشادي الخيار “المحايد” جيدا بالنسبة للمغرب.

وكان من بين المرشحين لمفوضية الاتحاد الافريقي، أمينة محمد جبريل وزيرة خارجية كينيا، وبيلونومي فينسون مواتوا وزيرة خارجية بوتسوانا، وعبدالله باتيلي وزير خارجية السنغال، وأجابيتو أمبا موكي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكوفونية لغينيا الإستوائية.

كما شهدت القمة 28 للاتحاد الإفريقي انتخاب الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيسا للأتحاد.

جدير بالذكر أن المغرب ينتظر قرار الجلسة المغلقة المنعقدة في هذه الأثناء لحسم قرار عودته إلى الاتحاد الإفريقي

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