القبض على عربي مطلوب دولياً في عمان

ألقت وحدات الشرطة العربية والدولية (إنتربول) في عمان، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، القبض على مواطن من إحدى الدول العربية مطلوب دوليا بتهمة اختلاس حوالي مليار دولار.

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني الأردنية، في بيان، أن إدارة الشرطة العربية والدولية في عمان نفذت احتجاز الشخص المذكور بموجب تعميم دولي (نشرة دولية حمراء) بتهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة (الاختلاس) بمبالغ تقدر بحوالي مليار دولار أمريكي، مشددا على أن حكما غيابيا صدر بحقه بالحبس لمده سبع سنوات.

وفي تطرقها إلى تفاصيل الحادث، أضافت إدارة الإعلام الأمني أن إلقاء القبض على المطلوب تم أثناء محاولته دخول المملكة قادما من إحدى الدول الأوروبية عن طريق مطار الملكة علياء الدولي بعد التدقيق على نظام السيطرة ومنظومة الاتصال الدولية، التي أشارت لوجود طلب دولي بحقه.

وأشار البيان، حسب ما أوردته صحيفة “الغد الأردني”، إلى أن الشخص، الذي لم يكشف عن هويته وجنسيته، جرى اصطحابه لاتخاذ كافة الإجراءات الشرطية بحقه، وتم فيما بعد توديعه للقضاء بعد ذلك.

ونقلت الصحيفة عن إدارة الإعلام قولها إنه تم التواصل مع الجهات المختصة في البلد الطالب له دوليا من أجل إرسال ملفه إلى السلطات القضائية الأردنية وبالطرق الدبلوماسية للنظر بطلب تسليمه إلى الجهة التي طلبت إيقافه.

وأضافت إدارة الإعلام الأمني، حسب الصحيفة، أن هذه الجهود تأتي ضمن السياسة الدائمة لمديرية الأمن العام لمتابعة الجريمة والمجرمين سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها وتقديمهم للعدالة للنظر بقضاياهم.

من جانبه، قال مصدر أمني مطلع في حديث للصحيفة إن الشخص المطلوب عراقي الجنسية، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العربية حول كونه معاونا للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.