رئيس الاستخبارات السعودية: “انقلاب وشيك” بالإمارات !!

صرّح الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان رئيس الاستخبارات العامة وعضو في مجلس الشؤون السياسية والأمنية بالمملكة العربية السعودية في مقابلة مع “بي بي سي” بأن بعض الأدلة في الفترة الحالية تكشف عن وجود مخطط انقلاب وشيك في الإمارات العربية المتحدة ضد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

قال الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان: إن جميع المحللين السياسيين يتنبأون بأن سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان الابن الثاني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان سيهتم بالتخطيط لانقلاب ضد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قريبا،

وذلك إثر طرده من منصبي قائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ونائب رئيس مجلس الوزراء بتآمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. في حين يحاول الأمريكيون منع الانقلاب ضد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف خالد بن علي بن عبدالله الحميدان قائلا: إن الشيخ هزاع بن زاید الابن الخامس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان احتج على سياسات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإدارة الحكم في الإمارات العربية المتحدة.

ومن جهة أخرى، أوضح رئيس الاستخبارات العامة السعودية أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي في لقائه مع القادة وكبار الضباط العسكريين في قصر “زعبيل” انتقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعلاقاته الخاصة بالسعودية،

معتقدا أن إجراءات الشيخ محمد بن زايد قد أدّت إلى إذلال نفسه ودولة الإمارات العربية المتحدة أمام السعودية لاسيما بقراره الخاطيء في شأن تدخل الإمارات غير المبرر في حرب اليمن.

وأخيرا صرح خالد بن علي بن عبدالله الحميدان بأن عدد من المسؤوليين الإماراتيين رفيع المستوى ينتقدون سياسات الشيخ محمد بن زاید آل نهيان لإدارة الحكم، ومنهم: الفريق الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فمن المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة انقلابا وشيكا ضد الشيخ محمد بن زاید آل نهيان برعاية سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ هزاع بن زاید، والفريق الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، وبالتعاون مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.