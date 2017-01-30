هذا سعر فستان إيفانكا ترامب

وقعت إيفانكا ترامب بفخ الانتقادات اللاذعة وذلك بسبب اطلالتها بالفستان الفضيّ اللون منCarolina Herrera عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ايفانكا صورة بصحبة زوجها جارد كوشنر على صفحتها على موقع “تويتر” وارتدت فستاناً مصنوع من خامة الجاكارد الفضية من دون أكمام، وسعره يتجاوز الـ5000 دولار أميركي، إلا أن بعض المغردين شبه إطلالتها بورق الالمنيوم اللماع، واعتبر العديد ظهورها لم يكن مناسباً وغير ملائم للوضع الراهن بعد إصدار والدها الرئيس الاميركي دونالد ترامب قراراً يقضي بعدم دخول مواطني بعض البلاد الإسلامية إلى الولايات المتحدة الامريكية.

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