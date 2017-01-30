هكذا احتفلت غادة عبد الرازق بفوز المنتخب المصري!

نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عبر حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام”، مقطع فيديو تعبر فيه عن فرحتها بفوز منتخب مصر على نظيره المنتخب المغربي.

وأظهر مقطع الفيديو شاشة التلفاز لنهاية المباراة وسمع في آخر الفيديو أي في آخر مشهد من المباراة صوت غادة تقول: “أيوة كدة أخيرا كسبنا” ثم يقوم شخص بفتح باب الغرفة ليظهر عدد كبير من الشباب وتقول غادة “ايه يا ولاد مبروووك” ثم تصرخ من الفرحة ويقوموا بالتصفيق فرحا بالفوز.

وعلقت غادة على الفيديو الذي نشرته كاتبةً: “الله اكبر اخيراااااا مليووووون مبروك الفراعنة مصر”.

وقد لاقى مقطع الفيديو إعجاب العديد من جمهور الفنانة ومتابعيها، الا انه تحول لساحة حرب من الشتائم بين متابعي الفنانة حول فوز الفريق المصري على نظيره المغربي من خلال التعليقات المسيئة لبعضهم البعض.

يذكر أن المنتخب المصري فاز على نظيره المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء سجّله اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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