هذه هي حقيقة وفاة الفنان صباح فخري!

وقع الكثير من النجوم ضحية بفخ شائعة وفاة الفنان صباح فخري، والّتي انتشرت كالنار في الهشيم عبر صفحات وسائل التواصل الإجتماعي، حيث اضطر نجله الفنان أنس فخري أن ينفي هذه الشائعات المنتشرة من خلال تصوير فيديو عبر تقنية البث المباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

في السياق ذاته أفادت احدى المجلات المتخصصة ان “صباح فخري تواجد لفترة في ألمانيا للعلاج و لإجراء عمل جراحي وأنه يمر بأزمة صحية ربما ادت إلى انتشار الشائعة”، لكن نجله أنس رفض الاجابة وأكد بأنه ليس لديه الوقت حالياً للإجابة كونه منشغل بتكذيب الشائعة .

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