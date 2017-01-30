مفتي القدس:الأقصى هو حق للمسلمين وحدهم

وجّه مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين “انتقادات حادة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بعد تصريحات له حول حق اليهود في المسجد الأقصى وأن المسجد الأقصى أُقيم على أنقاض الهيكل”.

معتبراً أن “المسجد الأقصى المبارك هو مسجد وحق خالص للمسلمين وحدهم، لا يحق لأحد سواهم التدخل في شؤونه، وهو ذو أهمية خاصة لدى المسلمين في أنحاء الدنيا جميعها، وقرار المس به خطير ومدان بكل المعايير”.

ولفت إلى “قرار منظمة اليونسكو القاضي بأن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين، وأنه لا وجود لأي علاقة للاحتلال الإسرائيلي بالمسجد وأسواره وباحاته وأسفله”،

واصفاً تصريحات غوتيريس بـ”أنها تجاوزات خطيرة، وأنها تحدث خرقاً في معالم الوضع المقر دولياً بخصوص القدس”.

ودعا الشيخ حسين الأمين العام للأمم المتحدة إلى “الاطلاع على قرارات اليونسكو ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية التي تخص القدس ومسجدها الأقصى المبارك”،

مطالباً بـ”تطبيق القرارات الشرعية الدولية بالخصوص، بدلاً من إطلاق عبارات المجاملة المتحيزة إرضاء للمتطرفين والمستوطنين”.