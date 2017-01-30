ايرولت: فرنسا ستضاعف عدد التأشيرات للزوار الإيرانيين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في طهران الاثنين ان فرنسا تعتزم مضاعفة عدد التاشيرات التي تمنح للايرانيين، في الوقت الذي تحظر الولايات المتحدة منح التاشيرات لهم.

وقال الوزير الفرنسي في مستهل زيارته للجمهورية الاسلامية “فرنسا ترغب في ان تتمكن بالسماح لعدد اكبر من الايرانيين الراغبين في زيارة فرنسا، بتقديم طلبات للحصول على تاشيرات بافضل الشروط”.

واضاف في مقر السفير الفرنسي في طهران “هذا المشروع الذي يهدف الى مضاعفة عدد التاشيرات التي تصدر حاليا للايرانيين، سيبدأ سريانه في صيف 2017”.

وتصدر فرنسا 41 الف تاشيرة سنويا للمواطنين الايرانيين.

وقالت وزارة الخارجية الايرانية السبت انها ستحظر دخول الاميركيين الى الاراضي الايرانية ردا على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب “المهين” بحظر دخول الايرانيين ومواطني ست دول يدين غالبية سكانها بالاسلام الى الاراضي الاميركية.