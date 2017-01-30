سالم زهران يشعل التويتر بطريقة مختلفه

في كل مرّة يطلّ فيها مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران في أحد البرامج التلفزيونية يشتعل موقع “تويتر” ويصبح وسم سالمزهران الأكثر تداولاً… محّبو زهران اليوم أشعلوا موقع “تويتر” بالتهاني لمناسبة عيد ميلاده الـ 37 فغرّدوا مباركين له هذا اليوم وبدوره ردّ على التهاني.

عباراتٌ بسيطة حملت الكثير من معاني الحب.. المخرج السوري سيف الدين السبيعي كان من بين المهنئين، فغرّد لزهران قائلاً: “انشالله كل سنة وأنت متألق يا صديقي”.

الممثلة اللبنانية لورين قديح تمنّت لسالم عيداً سعيداً، وغرّدت في هذا الإطار قائلة: “ما يمرق عيد وما تكون بعقلك وقلبك وقلمك سالم”.

الممثلة باميلا الكيك غرّدت قائلة: “انشالله بينعاد عليك برجال حكيم وراقي وفهمان متلك”.

أما الإعلامي نيشان فقال: “عيد ميلاد سعيد وعمر مديد أبو علي. أدام الله لك الحياة رغيدةً وحقّق أمانيك بفيضٍ من نعمه”.

وحتى من يخالفه الرأي في السياسة وفي التوجهات تمنى له عيداً سعيداً، فغرّد جان دويهي: “نختلف بالسياسة، لكن لا يعني أنّنا لا نتّفق بتقديم التمنيات بالمعايدة.. كل عيد وأنت سالم وزهران”.

كما غرّدت الإعلامية رشا الخطيب: “في ناس بتلبق لهم الحياة وأنت منهم، عقبال المية سنة، ضلك انت كيف ما انت رغم انه ضد بعض أنا وأنت، بس بحب لأنك هيك إنت”.

الإعلامية في قناة “المنار” منار صباغ مرّت عبر صفحة زهران على “تويتر: “ينعاد عليك وكل سنة وانت متألق أكتر واكتر بقول الحق والحقيقة لكل الناس”.

بدورها الإعلامية سمر أبو خليل عايدت مدير مركز الارتكاز الاعلامي فقالت له: “عقبال كل العمر.. وتعيش أدّ ما بيلبقلك”.

النائب علي بزي كتب تغريدة لزهران أيضاً: “متل العطر ع مفرق العمر.. بتكرج الأيام، وأسامي ما بتنام. أبو علي وبتبقى، كلمة حق بكل ملقى، بيلبقلك العيد”. عضو المكتب السياسي في “تيار المردة”

فيرا يمين قالت: “أبو علي، كل سنة وانت إنت لا تتبدل ولا تحيد ويليق بك يا صديقي العيد”.