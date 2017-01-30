السعودية تؤكد مقتل 2 من جنودها وجرح اخرين في استهداف الفرقاطة السعودية من قبل اليمنيين

30 يناير, 2017 - 10:58 مساءً
30 يناير, 2017
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