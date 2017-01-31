عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 31-01-2017:

العناوين

“النهار”:

“المختلط ” يترنّح والاعتراضات إلى اتساع

ترامب يلوم المتظاهرين وأعضاء في الكونغرس على معارضتهم

واشنطن: محادثات ترامب مع الملك سلمان شملت تمويل مناطق آمنة في سوريا

منفذ الهجوم على مسجد كيبيك طالب جامعي كندي فرنسي

الثقة المستعادة أو الصعود من أسفل السلم

“الأخبار”:

اليمن: صراع خليجي على «الوكالة» الأميركية

نهاية «المختلط»: إلى النسبية؟

ملف التعيينات الأمنية: «تصريف الأعمال» يُربك الجيش

“البناء”:

ترامب يفقد مهابة نصره ويغرق في مواجهات قضائية وإعلامية ودولية

المنطقة الآمنة بالتعاون مع الحكومة… واستثناءات من قانون المنع

بري يُعيد الاعتبار للمادة 22 من الدستور لمختلط عنوانه المجلسَيْن

“الجمهورية”:

“الرباعية”: تقدّم وهمي.. وفشل حقيقي

استمرار التظاهرات ضد قرار ترامب

هل يعلن “حزب الله” قريبًا إنجاز هدنة في سوريا؟

حرب أمنية من نوع آخر

شبح انهيار المباني.. من يحمي السكان من الموت؟

“اللواء”:

مدَّعي واشنطن يطعن بقرارات ترامب ضد مواطني 7 دول إسلامية

دمشق تحذِّر من إقامة مناطق آمنة

إرتياح سعودي لنتائج الإتصال بين الملك سلمان وترامب: شراكة إستراتيجية ومواجهة من يسعى لزعرعة الأمن

الرئيس عون يكشف عن وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات

“الديار”:

عون يرفض تطويقه كما حصل مع رؤساء بعد الطائف…

حزب الله لا يقبل بتحالف الثنائي المسيحي عون ــ جعجع ضد فرنجية

“المستقبل”:

كندا غاضبة وموحّدة بعد الهجوم على مسجد كيبك

ترامب لا يتراجع.. وفوضى المطارات تتواصل

موسكو مستعدة لدراسة مناطق آمنة

عون: لبنان تمكّن من اجتياز تداعيات الحرب في سوريا

الأسرار

“النهار” – أسرار:

ايهما شيخ العقل؟…

لوحظ أن أحد الوزراء زار الشيخ الغريب ووزّع خبراً انه التقى شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز.

جنبلاط والسيد…

لا تنفي مصادر مقرّبة من الاشتراكي التواصل القائم بين النائب وليد جنبلاط ووفيق صفا واذا ما كان سيؤدّي الى لقاء جنبلاط والسيد نصرالله.

المحكمة الدولية…

سمع مسؤول سابق يقول إن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه يجب صدوره بسرعة لأن تأخر صدوره ليس أمراً جيداً.

مصنع ارهابيين…

تخشى جهات أمنيّة أن يتحوّل عدد من اللاجئين السوريين حيث هم الى ارهابيين عندما يشعرون بالنقص الغذائي الدائم.

“البناء” – خفايا:

خفايا تساءل نائب بارز أمام زواره أمس عن السرّ الكامن وراء استعجال البعض لإعلان التوصّل إلى صيغة متوافق عليها لقانون الانتخاب بعد الاجتماع الرباعي الذي حصل في وزارة المالية يوم الجمعة الفائت. واستهجن النائب المشار إليه أن يقدم هذا البعض على إيهام الرأي العام بأمور غير صحيحة، من دون أي حساب لردّ فعل الناس حين يتبيّن أنّ ما تمّ ترويجه غير صحيح…!

“الجمهورية” – أسرار:

يُتوقّع أن تجري قريباً إنتخابات في مؤسسة دينية تطاول رئاستها والجهاز التنفيذي فيها.

جزم أحد الوزراء السابقين أن الحراك الإنتخابي سيرسو في نهاية الأمر على «الستين معدلاً».. لا أكثر ولا أقل.

تخوّف سياسي من إرتدادات سلبية على بعض الملفات الداخلية، ربطاً بالتطورات الدولية والإقليمية.

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