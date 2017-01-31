نعومكين: حان الوقت لتتوحد المعارضة السورية

قال فيتالي نعومكين، رئيس معهد الاستشراق في موسكو ومستشار المبعوث الأممي إلى سوريا، إن من الضروري أن توحد المعارضة صفوفها وتتفق على المبادئ الأساسية للتفاوض عليها في جنيف.

كما شدد نعومكين، على أهمية أن يمثل وفد المعارضة كل الأطراف السياسية والمسلحة.

وقد تطرق مستشار المبعوث الأممي إلى مشروع الدستور الذي طرحته موسكو، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار ضرورة تقديم مقترح يأخذ بعين الاعتبار الأفكار التي تحدثت عنها أطراف الصراع في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى الدفع باتجاه الحل السلمي، وأن موسكو لا تسعى إلى فرض أي نص على السوريين.

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