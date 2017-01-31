افتتاح مركز تدريب روسي في حلب لإعداد قوات الهندسة السورية

أعلن مركز إزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية عن افتتاح فرع له في مدينة حلب السورية تمهيدا لتشكيل وحدة جديدة لقوات الهندسة السورية.

وقال إيغور ميخاليك، رئيس المركز الروسي، للصحفيين، إن أفضل العسكريين السوريين سيتدربون في المركز، وستبدأ الدورات، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني. وفي المرحلة الأولى، سيتولى المركز الروسي تدريب ما بين 50 و70 عسكريا سوريا.

وبعد انتهاء الدورات التدريبية، سيتم تشكيل وحدة جديدة لقوات الهندسة السورية، ستشارك في إزالة الألغام من حلب والمناطق السورية الأخرى بعد تحريرها من سيطرة الإرهابيين.

ويضم برنامج الدورات التدريبية دروسا ستقام في غرف مجهزة خصيصا لهذا الهدف في مقر المركز بحلب، وكذلك تدريبات ميدانية باستخدام أحدث الأجهزة الروسية المخصصة لإزالة الألغام.

وتابع ميخاليك أن أمام الخبراء عملا كبيرا في حلب. وتحدث عن كشف مستودع للألغام الموجهة والألغام المضادة للدبابات، وكلها منتجة صناعيا، في أحد أحياء حلب. ووصف الخبير ما جرى في حلب بأنه كان “حرب ألغام”.

وتساعد وحدات من الشرطة العسكرية الروسية خبراء إزالة الألغام في تنفيذ مهامهم، وتحميهم أثناء عمليات تطهير أحياء المدينة من المتفجرات.

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