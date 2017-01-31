خلفان: أبناء عمومتي اليهود مش العرب!

وقال “خلفان” في رده على أحد المتابعين له على موقع التدوين المصغر “تويتر” استنكر دفاعه عن قرارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي منع زيارة مواطني 6 دول عربية للولايات المتحدة: “ابناء عمومتي اليهود مش العرب”.