كيف هي العلاقة بين عون والحريري.. ؟!

كشفت مصادر في كتلة “المستقبل” لصحيفة “الجمهورية” أن “اللجنة الرباعية تضمّ اطرافاً ممثلة في الحكومة، وبالتالي هي لجنة حكومية مصغرة، فهي تناقش افكاراً وصيغاً، ويفترض عندما تصل إلى صيغة مشتركة ومُتّفق عليها ضمنها، أن ترفعها إلى الحكومة التي ستعمد إلى درسها وإحالة مشروع قانون إلى المجلس النيابي بناء على ما ستتوافق عليه”.

ورداً على القائلين أن اللجنة الرباعية مضيعة للوقت، أكدت المصادر أنه “على العكس، فهي تناقش بشكل جدي، وهناك مجموعة من المشاريع والافكار، وهناك تعديلات تُطرح من هذا الطرف أو ذاك. نحن مع أن تستمر اللجنة في عملها، ونأمل أن تتمكن من بلورة القانون العتيد في وقت قريب”، مستغربة “.ما ذهب إليه البعض لناحية القول بوجود برودة في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري”، مؤكدة أن “هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، العلاقة بينهم ممتازة. ورئيس الجمهورية قال كلمته أخيراً لناحية رفض الستين ونحن نحترم هذا الموقف، خصوصاً أننا أيضاً نتّفق معه على رفض هذا القانون”.

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