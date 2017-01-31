سامي الجميل يضع اللمسات الأخيرة !

علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ “رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل الذي استمع من رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى وجهة نظره الرافضة لصيغة القانون المختلط المتداولة، سيوسّع حركته تجاه المرجعيات من خلال قيام وفود كتائبية بجولات على قيادات سياسية وحزبية، وهو في صدد وضع اللمسات الأخيرة على صيغة آلية تشاورية جامعة للبحث في قانون للانتخابات سيقترحها على المعنيين خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي صيغة تجمع بين احترام المواقع الدستورية ولا سيما رئاسة الجمهورية وبين توسيع المشاركة السياسية في صوغ القانون”.



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