الدوحة ترفض وصف الدول الإسلامية بأنها “مصدر للإرهاب”

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، إنه لا يمكن وصف الدول الإسلامية بأنها مصدر للإرهاب.

وأعرب آل ثاني، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الصربي إيفيكا داسيتش، في بلغراد، عن أمله بأن يعيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النظر في قراره المتعلق بمنع دخول مواطني 7 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، قال داسيتش: “إن صربيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”. وأشار إلى أنهم اعترضوا عدة مرات على قرارات اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص أزمة اللاجئين.

وأضاف: “للأسف، فإن الاتحاد الأوروبي، لم يفعل شيئا من أجل التوصل إلى حل مشترك لمشكلة اللاجئين، أنا لست قلقا من أجل الولايات المتحدة، وإنما قلقي الحقيقي كيف ستتأثر الدول الصغيرة من نتيجة هذه الأزمة”.

وأشار داسيتش إلى أن إغلاق الدول الأخرى لحدودها، ربما يعرض صربيا لموجة جديدة من تدفق اللاجئين، مؤكدا أن بلاده استحقت إشادة جميع المؤسسات الدولية بموقفها الإنساني تجاه اللاجئين.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

