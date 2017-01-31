فنيانوس التقى المر.. ماذا دار بينهما ؟

استقبل النائب ميشال المر في مكتبه في عمارة شلهوب، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، في حضور رئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي ميرنا المر ابو شرف، ونائبها انطوان جبارة .

وتأتي الزيارة – بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمر – “في إطار حرص الوزير فنيانوس على التنسيق الكامل مع النائب المر بهدف دعم تنفيذ المشاريع المتعلقة ببلديات المتن التي بدأ العمل بها أو تلك التي هي قيد التنفيذ”.

وقال الوزير فنيانوس بعد اللقاء: “تشرفت بزيارة دولة الرئيس ميشال المر، أولا لتأكيد عمق العلاقة التي تربط بينه وبين النائب سليمان فرنجية في الدرجة الأولى، وثانيا كونه لا يمكنني أن أتبوأ منصب وزير الأشغال العامة من دون أن أزور دولة الرئيس وآخذ توجيهاته وبركته، كونه رجلا أصيلا في الدولة اللبنانية، ورجلا يعلم الناس كيفية التعاطي في الوزارات وكيف تحقق الإنماء المتوازن. لذلك جئنا لأخذ توجيهاته في هذا الإطار، وأشكر له حفاوة الإستقبال وأشكر السيدة ميرنا ورؤساء البلديات”.

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