تركيا: القضاء على 30 عنصرا من “داعش” شمالي سوريا

وقالت القوات المسلحة التركية في بيان صدر، صباح اليوم الثلاثاء، إنه “في اليوم الـ 161 لعملية درع الفرات التي تشنها القوات التركية بمشاركة مسلحين من الجيش السوري الحر، جرى القضاء على 30 عنصرا من تنظيم “داعش” الإرهابي في عمليات عسكرية نفذت يوم أمس بمنطقة الباب شمالي سوريا”.

وأضاف البيان “تم القضاء على 24 هدفا لتنظيم “داعش” في ضربات جوية في مناطق الباب وبزاغة وتادف شمالي سوريا”.

كما جرى تدمير نفق يستخدمه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بغارة جوية نفذتها مقاتلات قوات التحالف الدولي في منطقة الباب شمالي سوريا.