كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع صقيع ورياح شمالية باردة تؤدي إلى تدني في درجات الحرارة ما دون المعدلات الطبيعية، ويتشكل معها طبقات من الجليد على الطرقات القريبة من الساحل خصوصا في شمال البلاد.

وفي السياق يستمر تأثير الكتل الهوائية الباردة (PERLA) على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس.

والطقس في لبنان اليوم غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 800 متر خصوصا في الشمال، كما تتدنى درجات الحرارة ليل الثلاثاء/الأربعاء بشكل ملحوظ مترافقة برياح شمالية باردة مما يستدعي التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 400 متر.

أما الأربعاء فالطقس قليل الغيوم مع صقيع ورياح شمالية باردة تؤدي الى تدني في درجات الحرارة ما دون المعدلات الطبيعية، يتشكل معها طبقات من الجليد على الطرقات القريبة من الساحل خصوصا في شمال البلاد.

والخميس الطقس المتوقع مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.

أما الحرارة على الساحل من 9 إلى 14 درجة، فوق الجبال من 1 إلى 6 درجات، في الأرز من -6 إلى صفر، في الداخل من -5 إلى 5 درجات.

كما أن الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س، والإنقشاع: متوسط إلى سيء على المرتفعات بسبب الضباب.

كما أن الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 85 %، فيما حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 16 درجة، والضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

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