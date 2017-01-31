الخليج العربي يودع الحياة الرغيدة

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن عهد المعيشة المعفاة من الضرائب انتهى بالنسبة للسعوديين، بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي على فرض ضريبة القيمة المضافة.

ولفتت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي قد أوصى دول الخليج بفرض هذه الضريبة، تعويضا عن خسائرها الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

وقد وافق مجلس الوزراء السعودي، في قراراته الصادرة الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”

وستفرض السعودية ودول الخليج ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5%، على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من العام 2018.

وسبق لوزارة المالية السعودية أن أعلنت، في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، أنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في أبريل/نيسان المقبل.

وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100%‏‏، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50 %‏)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100 %‏).

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