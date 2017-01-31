فرعية الإدارة تابعت درس اقتراح قانون الفساد

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام، جلسة برئاسة النائب غسان مخيبر تابعت خلالها درس الاقتراح المذكور.

وحضر الجلسة،النائب عماد الحوت ، ممثلو وزارة العدل القضاة: رنا العاكوم، جاد المعلوف، مارسيل باسيل، وصبوح سليمان، عن البنك المركزي بيار كنعان وعن جمعية المصارف جورج ابي صالح.

وقال مخيبر:” في هذه الجلسة، بدأت اللجنة بالقراءة الاخيرة لمواد الاقتراح التي سبق لها أن أقرتها بعد إدخال التعديلات عليها بما يتلاءم والاتفاقيات الدولة التي أبرمها لبنان، واستمعت لهذه الغاية إلى رأي وزارة العدل كما الى رأي المصرف المركزي وتداول أعضاء اللجنة ببعض مواد الاقتراح فأقرتها، بعد أن أدخلت بعض التعديلات على عدد منها”.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.

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