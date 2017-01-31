كاغ تدعو لإجراء الانتخابات في موعدها

عقدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة سيغريد كاغ ونائب المنسق الخاص والمنسق المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة فيليب لازاريني، لقاء حواريا مع الصحافيين، في مقر مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في اليرزة.

ورحبت كاغ ب “انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة سريعا”، وقالت: “إن العام 2017 شكل بداية جديدة للبنان وهو عام من الفرص في ظل استمرار التحديات، إلى أنه عندما تتوافر الإرادة السياسية يمكن تحقيق المساومات”.

وأكدت على “أهمية اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية ضمن المهل الدستورية وفي هذا المجال على ضرورة اشراك المرأة في التمثيل السياسي بشكل مناسب بما في ذلك الكوتا النسائية”، مؤكدة أن “عمل الامم المتحدة في خدمة لبنان يتم من خلال مقاربة متكاملة تضم الامن والسلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمساعدة الانسانية ومراعاة حقوق الانسان”، لافتة إلى أن “الأمين العام الجديد للامم المتحدة انطونيو غوتريس أكد أولوية منع النزاع وتكلم عن دفع في العمل الديبلوماسي من أجل السلام مع الإشارة الى أن الوقاية تتم أيضا من خلال مقاربة متكاملة”.

وأضافت: “إن الامم المتحدة تشدد على أهمية تطبيق القرار 1701 والعمل مع الشركاء الدوليين على دعم الجيش اللبناني”، مشيرة إلى “أن الأمم المتحدة تدعم الحكومة اللبنانية برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تشكيل استراتيجية وطنية لمنع التطرف العنيف”.

وختمت: “إن الامم المتحدة ستعمل كل جهدها لابقاء لبنان على الخارطة الدولية، وعلى المحافظة على أمنه واستقراره وإبرازه كنموذج في المنطقة”.

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