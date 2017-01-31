طائرات شحن توصل مساعدات إلى دير الزور

أكد مركز حميميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، إيصال أكثر من 20 طنا من المساعدات الأممية الإنسانية إلى سكان سوريا.

وأوضح المركز، في بيان، أن طائرات شحن روسية قامت بعملية إنزال 20.7 طن من المساعدات الانسانية الأممية التي تلقتها السلطات السورية في وقت سابق إلى مناطق مدينة دير الزور السورية.

إلى جانب ذلك، أكد المركز أنه أجرى 12 حملة إنسانية في حلب شملت أحياء القصيلة، والشيخ مقصود، ودارا للمسنين في حي قرلق، ومدارس في أحياء كريم الضوضو، الأكرمية، والخادية، والعويجة، والصالحين والأشرفية، ومساجد في أحياء الحمدانية، وعقيل، حيث تم إيصال 15.2 طن من المساعدات الإنسانية، بما فيها أكثر من 7.5 طن من الخبز و3000 وجبة غذاء ساخنة، إضافة إلى 1200 حصة غذائية لأكثر من 9960 شخصا.

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