لافروف: نسعى لإنشاء جبهة موحدة لمكافحة تنظيم داعش

أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أن بلاده مستعدة للتعاون والتنسيق الأمني مع واشنطن وإنشاء جبهة موحدة لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سورية الجيش العربي السوري القوة الأهم فيها على الأرض.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الاريتيري.. “نحن جاهزون للتعاون سواء على مستوى وزارات الدفاع أو الاستخبارات ووزارات الخارجية أيضا لمكافحة داعش ليس في سورية فقط بل في العراق أيضا”.

وأضاف لافروف “لو أخذنا بالحسبان إمكانيات زملائنا الأمريكيين وقوات الإنزال الغربية غير الأمريكية على الأرض وإمكانية تنسيق هذه الإمكانيات مع الجيش السوري وكل الجهات المتعاونة معه وتوجهت كلها واستهدفت داعش والإرهابيين الآخرين أعتقد أننا يمكن أن نتوصل إلى تغييرات إيجابية نوعية في أهدافنا في مكافحة الإرهاب”.

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