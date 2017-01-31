لافروف: إيران وروسيا تتعاونان لمحاربة الإرهاب والتطرف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إيران وروسيا تحاربان الإرهاب والتطرف العالمي وتعملان من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وقال لافروف في رسالة وجهها إلى ملتقى “515 عاما من العلاقات الايرانية الروسية” الذي عقد اليوم في طهران “إن إيران دولة جارة صديقة وشريك قديم لنا” مشيرا إلى أن خصوصية العلاقات المميزة بين البلدين تعتمد على الاحترام المتبادل.

وشدد لافروف على ضرورة تعزيز العلاقات الإيرانية الروسية في جميع المجالات الخارجية والدفاعية والاقتصادية والثقافية وقال “إن قيادة البلدين بصدد مواصلة جهودهما المشتركة من أجل إنجاز التكامل بين الطرفين وإيجاد حلول مناسبة في مواجهة أزمات المنطقة والعالم ومن ضمنها محاربة الإرهاب العالمي والتطرف وإيجاد حل سياسي للازمة في سورية”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد في رسالته إلى الملتقى في وقت سابق اليوم أن تعزيز العلاقات الإيرانية الروسية لا يصب في مصلحة البلدين فحسب بل سيكون عاملا مهما في أمن واستقرار آسيا الوسطى والشرق الأوسط مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين والسعي في شموليتها وتوسعها في كل المجالات.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

