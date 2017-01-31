قاسم: الإنجازات في سورية عطلت المشروع الإسرائيلي

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الميدان السوري عطلت المشروع الإسرائيلي الإرهابي التكفيري في سورية مبينا أن المواجهة مستمرة مع العدو الإسرائيلي وأدواته الإرهابية.

وأوضح قاسم في كلمة له في بلدة الجية قرب صيدا أن الإرهابيين يتلقون الدعم المالي والعسكري من المواقف الأمريكية الداعمة للإرهاب لافتا إلى أن وجود المقاومة في سورية لمواجهة الإرهاب لا يرتبط بجغرافيا وإنما بحماية لبنان والمقاومة.

وحول الوضع في لبنان دعا قاسم إلى قانون انتخابات نيابي عادل.

وبشأن ما يجري في البحرين أشار قاسم إلى أن ذلك يمثل إهانة لكل العالم والمنظمات الدولية حيث يعدم الشباب ظلما وعدوانا وتسحب الجنسية من المواطنين الموجودين فى البلد وتعطى لناس اخرين من خارجه كما يرفض النظام المشاركة في الحياة السياسية مع المواطنين وفق قوانين عادلة.

وبالنسبة للوضع في اليمن لفت قاسم إلى أنه لا يوجد أي عاقل على هذه الأرض يمكن أن يقبل بالمنطق السعودي الإجرامي الذي يقتل الأطفال والنساء ويدمر المستشفيات ويقوم بأعمال مشينة.

من جانبه أكد عضو هيئة الرئاسة لحركة أمل الدكتور خليل حمدان أن كل ما هو معاد لإسرائيل ومتناقض مع الصهيونية العالمية مستهدف وكل من يناوئ إسرائيل ومسؤوليها هو تحت تصويب الخطر الإرهابي التكفيري والصهيوني.

ولفت حمدان في كلمة له خلال احتفال في بلدة زبدين بالنبطية إلى أن سورية تدفع ثمن مواقفها الوطنية والقومية ويخوض جيشها معارك مع الإرهاب من شأنها إجهاض كل ما يستهدف الدور السوري ومحور المقاومة وكل القوى التي تندد بالإرهاب التكفيري الصهيوني.

وحذر حمدان من التحديات التي تواجه الأمة والمنطقة بكاملها ولاسيما أن الإرهاب تربى في حاضنة صهيونية وهناك غرف سوداء وأنظمة متكاملة تدعم الأدوات الإرهابية مشيرا إلى أنه ولهذا السبب فإن لبنان معني بهذه الهجمة الإرهابية الدولية على سورية والمقاومة.

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