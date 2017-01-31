إيران تمنع إصدار تأشيرات دخول للأمريكيين ردا على قرار ترامب

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتوقف عن إصدار تأشيرات لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني إيران من دخول بلاده.

وعلق ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت على قرار ترامب قائلا:

رد فعلنا هو: لن نصدر تأشيرات دخول للأمريكيين الذين يرغبون في زيارة إيران.

وأضاف ظريف أنا الاستثناءات الفردية ستتم دراسة كل واحدة منها بشكل منفصل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر قرارا، الجمعة 27 يناير/ كانون ثاني، بمنع دخول مواطني 7 دول من بينهم إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الإدارة الأمريكية فيما بعد أن القرار سيستمر لمدة 90 يوما فقط.