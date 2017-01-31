مجهولون يصممون موقعا إلكترونيا يحاكي “بي بي سي” وينشر أخبارا مزيفة

دشن، صباح اليوم، مجهولون موقعا إلكترونيا مماثلا لموقع النسخة العربية للشبكة الإخبارية “بي بي سي”، ونشروا عليه أخبارا مغلوطة وضعت الموقع العالمي في أزمة.

وأصدر الموقع الرسمي لـ”بي بي سي” بيانا أكد فيه على وجود صفحة مزيفة تنشر أخبارا منسوبة إليها، وقالت الشبكة إنه لا علاقة لها بمثل هذه الأخبار المزيفة التي يجري تداولها على شبكة الإنترنت.وأكدت المؤسسة على أنها تحتفظ “بحقها في اتخاذ التدابير القانونية ضد أي جهة أو شخص يثبت ضلوعه في مثل هذا السلوك المخالف للقانون وقواعد العمل الصحفي”.

وقالت الشبكة “انتشر في بعض المواقع الإخبارية خبر مزيف يدعي أن موقع بي بي سي عربي نقل تصريحات نسبت لمسؤول استخباراتي سعودي بشأن الأوضاع داخل الإمارات العربية المتحدة… وتؤكد بي بي سي أن هذا الخبر المفبرك نُشر على صفحة مزيفة تحاكي تصميم صفحات موقع بي بي سي”.