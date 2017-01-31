الجماعة الاسلامية تجدد دعوتها لـ اعتماد النسبيه

جددت “الجماعة الاسلامية” في لبنان، في بيان اصدرته اثر الاجتماع الاسبوعي لمكتبها السياسي، “الدعوة إلى اعتماد النظام النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، وإذا تعذر ذلك فأقرب تصور إلى هذا النظام الذي يحقق الانصهار الوطني والتمثيل الصحيح”.

وأعلنت رفضها “احتكار صياغة القانون في لقاءات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية”، ودعت الحكومة إلى “القيام بدورها وواجبها والتقدم بمشروع قانون واضح إلى المجلس النيابي في أسرع وقت ليصار إلى مناقشته وإقراره”.

وشددت على “إجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد دون إبطاء أو تأخير، ورفض الفراغ في السلطة التشريعية تحت أي عنوان، لأن من شأن ذلك ضرب المؤسسات، وفتح النقاش مجددا على تعديل أو استبدال النظام السياسي في الوقت غير الملائم لذلك”.

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