موسكو تستثمر 1.5 مليار دولار في قطاع الطاقة بمصر

كشفت روسيا أنها استثمرت نحو 1.5 مليار دولار بقطاع النفط والغاز المصري المباشر خلال فترة العام ونصف العام الماضية.

وقال فيودور لوكاشين، رئيس البعثة التجارية الروسية في مصر، لوكالة “نوفوستي”، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، إن البعثة التجارية نظمت سلسلة من المحادثات مع شركات النفط والغاز الروسية ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إذ أظهر الجانب المصري حاجة قطاع النفط والغاز في البلاد إلى استثمارات ضخمة، كما أظهر اهتماما كبيرا أكثر من مرة بالتعاون مع المستثمرين المحتملين.

وأكد لوكاشين، أن السوق المصرية تستقبل حاليا عددا من الشركات الروسية، سواء بصورة مباشرة أو من خلال شركائها الغربيين، وقال: “على سبيل المثال، شركة ( لوك أويل) تعمل في مصر … وتعتبر مستثمرا هاما في تطوير حقول النفط في البلاد … أيضا هناك اتفاق على انضمام شركة (روس نفط) للاستثمار في حقل (ظهر) للغاز”.

وأضاف لوكاشين أن البعثة التجارية ما زالت تراقب عن كثب تطور قطاع النفط والغاز في مصر، مؤكدا:” بالطبع، سنستمر في تشجيع رجال الأعمال الروس على إجراء مشاورات مع الحكومة المصرية، وبشكل منتظم، من أجل جذب شركات النفط والغاز الروسية للمشاركة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري”.

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