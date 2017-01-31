معلوف: نتجه الى المناصفة لتلبية الهواجس

أعلن عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزف معلوف، في حديث لإذاعة “لبنان الحر”، انه “من الطبيعي التمسك بقانون المختلط لأنه منذ الاساس كان الاقتراح 68 و60 بين نسبي واكثري”، مشيرا الى “أننا نتجه اليوم الى المناصفة لتلبية بعض الهواجس الموجودة بين القوى السياسية”.

وقال معلوف: “طبعا، هناك قفزة نوعية لطي صفحة الستين من دون عودة”، لافتا الى ان “لا صيغة مثالية، انما انتقلنا الى واقع أصح لتمثيل كل مكونات المجتمع، اضافة الى اصلاح تقسيم الدوائر، لأنه من دونها نكون في جزء من واقع الستين”.

وامل معلوف “من ضمن هذا الاقتراح ان نحد من تأثير اي مال سياسي على العملية الانتخابية”.

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