الجميل: الرابطه المارونيه تطرح اشياء موضوعيه

أكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل عقب استقباله وفد من الرابطة المارونية ان “الرابطة تطرح أشياء موضوعية وخالية من المصالح الشخصية”، مشيراً الى “اننا ونؤمن ان اقتراح الرابطة بما يتعلق بقانون الانتخاب الذي يعتمد مبدأ one man one vote ، هو واضح ويحافظ على القضاء ويحافظ على التمثيل الصالح، ونفسح المجال من خلاله امام القوى التغييرية ونحقق مجموعة من الاهداف التي نسعى اليها”.

وأوضح الجميل الى أنه “لا يزال امامنا أسبوعين قبل دعوة الهيئات الناخبة، وبعد اسبوعين لدينا اقرار بقانون الستين أو التأجيل او الفراغ، اما التوصل الى قانون انتخابي جديد”.

ولفت الى “انا بما أننا بحالة طوارىء والجميع يريد قانون جديد نحن نثني على ذلك ونحن ندعي الى مبادرة بتصرف رئيس الجمهورية ميشال عون ان يقام خلوة طوارىء في بعبدا ويدعى اليها الجميع لبحث معمق ومتواصل حول قانون الانتخاب وخلال ايام يحددها الرئيس، وبنهاية الخلوة اما أن نصل الى اتفاق واذا لم نصل الى نتيجحة فلنذهب الى تصويت على قانون انتخابي في مجملس النواب”.

وتمنى الجميل على الرئيس عون أن “يأخذ زمام المبادرة ويعود الجميع الى تحمل مسؤولياتهم”، لافتاً الى “اننا اذا اردنا الانتخاب على أساس قانون الستين فإننا سنمدد الى حالة شلل والى طبقة برهنت الفشل”.

واعتبر “اننا أمام فرصة وفتح باب أمام القوى الجديدة ونحن اليوم لأننا وصلنا قبل اسبوعين للاستحقاق نضع هذه المبادرة امام الرئيس”.

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